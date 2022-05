De Laurentiis: «Mertens? Se uno è davvero interessato non scompare»

«Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi ci rincontriamo. Non è che dopo improvvisamente scompaiono tutti. Se non c’è dialogo tra le parti meglio che uno se ne va in vacanza»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, a De Laurentiis è stato chiesto del rinnovo di Mertens. Il belga – dice un giornalista – è un beniamino dei bambini che vengono a Dimaro. Viene chiesto a De Laurentiis se i bambini ritroveranno Dries.

«Io e Mertens ci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. È inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni: è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, si gioca. Se uno è davvero interessato non scompare e si parla in maniera tranquilla. Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi il 23, il 24 (che è il mio compleanno), il 25, il 26 o il 27 vediamo. Con Spalletti dobbiamo incontrarci per buttare giù le basi sul mercato. Non è che improvvisamente scompaiono tutti, come nel film di Monicelli. Siamo una realtà permanente, rispettosi di ruoli e professionalità. Se non c’è dialogo tra le parti meglio che uno se ne va in vacanza»