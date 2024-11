Napoli-Roma, terza settimana tipo per Calzona. La Roma ha giocato 6 partite in 24 giorni (CorMezz)

È chiaro che il Napoli sarà più fresco della Roma domenica pomeriggio al Maradona

Il Napoli di Calzona si ritrova in una condizione migliore rispetto alla Roma. Calzona ha potuto lavorare con la squadra per tre settimane senza alcuna interruzione particolare. Tra impegni di coppa, recuperi e campionato, la Roma ha giocato sei partite in 24 giorni. Gli uomini di De Rossi potrebbero soffrire un calo di energia, quindi. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli avrà tutte le forze a disposizione

Scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli cerca forza, brillantezza, intensità, è alla terza settimana tipo consecutiva, dovrà affrontare la Roma che dopo la sosta ha giocato già sei partite in ventiquattro giorni e ieri sera ha completato la sfida di Udine, recuperando così la partita interrotta per il malore di Ndicka. De Rossi sta gestendo le energie, giovedì avrà il primo atto della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e in un infuocato mese di maggio dovrà affrontare in campionato anche Atalanta e Juventus. Calzona avrà tutte le forze a disposizione per la sfida contro i giallorossi, Olivera ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo con i compagni e oggi dovrebbe disputare una seduta intera a pieno regime mettendosi così a disposizione per la partita di domenica.

Calzona sulla Roma: «Segnano tantissimo. Hanno fisicità, hanno fatto più gol su palle inattive»

Domenica pomeriggio è in programma la sfida tra la Roma di De Rossi e il Napoli di Calzona. Il tecnico del Napoli ne ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolineando quali sono le insidie che si aspetta.

«La gestione di De Rossi è importante, segnano tantissimo. Hanno fisicità, hanno fatto più gol su palle inattive. Ci sono tante cose di cui preoccuparsi. Se noi facciamo una partita da Napoli anche noi abbiamo le nostre armi. Loro verticalizzano molto centralmente, noi dobbiamo evitarlo. Chiaro che la Roma è in salute. Hanno obiettivi importanti perché sono avanti nelle coppe. Indipendente dall’avversario dobbiamo ritrovarci noi. Loro sono in salute, hanno vinto anche ieri in pochi minuti, hanno obiettivi importanti, è una gara difficile ma ora al di là dell’avversario dobbiamo ritrovarci noi e uscire da questa situazione!»

