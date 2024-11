Sacchi e Capello concordano su Thiago Motta: È l’uomo giusto per il Milan (Gazzetta)

Sacchi: «Tre aggettivi: moderno, europeo, visionario». Capello: «Pensa a un calcio che porta al risultato, ma nel modo giusto»

Il Milan sta pensando al dopo Pioli. Il mister lascerà sicuramente la squadra al termine della stagione e sulla Gazzetta dello Sport fa parlare Arrigo Sacchi e Fabio Capello, sull’identikit giusto per il prossimo anno ed entrambi concordano sul nome di Thiago Motta. Tecnico tra l’altro accostato anche alla Juventus. Thiago Motta, artefice del miracolo Bologna, quarto in classifica si è messo particolarmente in evidenza in questa stagione e ora ambisce, giustamente, ad una squadra di vertice.

Sacchi lo esalta: «È molto bravo, è un ragazzo intelligente che sta migliorando di anno in anno e, soprattutto, ha una dote non comune: guarda lontano». E il suo gioco a fare la differenza: «Lui, in un Paese che pensa che il gioco sia prerogativa del singolo, ha trasmesso l’idea del collettivo, della manovra corale, dell’orchestra. Complimenti»

Tre aggettivi per Thiago Motta

«Tre aggettivi: moderno, europeo, visionario. L’ho già detto: è uno che guarda avanti, che è sintonizzato con i tempi, che va veloce con il pensiero. Altrimenti, se non fosse così, non sarebbe riuscito a costruire quella bellissima realtà che è il Bologna»

Anche Capello concorda sul nome

«È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no?». Capello aggiunge: «Con lui c’è un giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Motta costruisce dal basso, come si dice adesso, ma non in modo esagerato. Pensa a un calcio che porta al risultato, ma nel modo giusto»

ilnapolista © riproduzione riservata