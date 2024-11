Calzona sulla Roma: «Segnano tantissimo. Hanno fisicità, hanno fatto più gol su palle inattive»

In conferenza: «Chiaro che la Roma è in salute. Indipendente dall’avversario dobbiamo ritrovarci noi»

Domenica pomeriggio è in programma la sfida tra la Roma di De Rossi e il Napoli di Calzona. Il tecnico del Napoli ne ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolineando quali sono le insidie che si aspetta

Calzona sulla Roma

«La gestione di De Rossi è importante, segnano tantissimo. Hanno fisicità, hanno fatto più gol su palle inattive. Ci sono tante cose di cui preoccuparsi. Se noi facciamo una partita da Napoli anche noi abbiamo le nostre armi. Loro verticalizzano molto centralmente, noi dobbiamo evitarlo. Chiaro che la Roma è in salute. Hanno obiettivi importanti perché sono avanti nelle coppe. Indipendente dall’avversario dobbiamo ritrovarci noi. Loro sono in salute, hanno vinto anche ieri in pochi minuti, hanno obiettivi importanti, è una gara difficile ma ora al di là dell’avversario dobbiamo ritrovarci noi e uscire da questa situazione!»

