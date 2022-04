Conte detta le condizioni al Psg: 30 milioni l’anno e pieni poteri (manca solo l’elicottero sul tetto)

Pretende anche l’ingaggio di un direttore dei social media per controllare i “giocatori da Instagram”, e l’assunzione di tutto il suo staff

Antonio Conte sta dettando le sue condizioni al Psg. Che sono in pieno stile Conte, mancano solo le “banconote di piccolo taglio e l’elicottero sul tetto”. Da quando i media francesi hanno individuato in Conte l’uomo che potrebbe raddrizzare il destino scioglievole delle superstar francesi è partita una trattativa sotterranea.

Conte, ricordiamolo, non è solo un grandissimo allenatore e un maestro della motivazione, è anche un mago della (sua finanza). Ogni volta che cambia squadra riesce ad aumentare il suo livello retributivo. E’ chiaro che il Psg sarebbe il mostro finale.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, Conte per lasciare il Tottenham chiede ai francesi il raddoppio del suo stipendio da 13 milioni di sterline, e l’ingaggio di un direttore dei social media per controllare i “giocatori da Instagram” che affollano lo spogliatoio del Psg.

Conte insomma vuole uno stipendio da circa 30 milioni di euro l’anno. Ed è probabile che insista per avere pieni poteri sui trasferimenti, inoltre vuole portare tutto il suo staff a Parigi. Lui e il suo clan, per dare un’idea del suo “peso” economico all’Inter erano messi a bilancio per 23 milioni di euro l’anno.

Il Psg inoltre dovrebbe pagare una penale di 12,6 milioni di sterline per cacciare Pochettino e il suo staff tecnico, a cui è rimasto un altro anno di contratto.