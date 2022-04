Cecchetto: «Mi lanciò Mike Bongiorno. Disse: “Ti ascolto tutte le mattine”, ma io non trasmettevo a quell’ora»

La Repubblica intervista Claudio Cecchetto, il fondatore di Radio Deejay. Oggi compie 70 anni. La sua vita, dice, è stata molto fortunata.

«Fortunata. Ho trasformato la passione per la musica in un lavoro. Vede, il talento è un dono, ma poi il successo è un mestiere».

Indica la formula giusta:

Cecchetto iniziò nel 1978, a Radio 105.

«Mi dissero: “Guarda che qui c’è Mike Bongiorno che chiede di te”. Ero così in bambola che non capii quasi nulla di quello che mi diceva. Ricordo soltanto che si complimentò, “ti ascolto ogni mattina, sei bravissimo”. Ma io non trasmettevo la mattina. Non glielo dissi. Mi prese a Tele Milano».