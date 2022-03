La Juve non s’è rassegnata: aspetta ancora che il Tar del Lazio le ridia lo scudetto del 2006

Al termine di una serie infinita di ricorsi rigettati, oggi c’è l’udienza sul titolo dato all’Inter dopo Calciopoli. Le meraviglie della giustizia italiana

Sono 16 anni che la Juve prova a farsi ridare lo scudetto del 2006, o quanto meno a toglierlo all’Inter. Come se Calciopoli non fosse mai finita: la meraviglia della giustizia italiana. Oggi il Tar del Lazio va in udienza per esaminare quella vecchia questione, il titolo che il Commissario Straordinario Guido Rossi il 26 luglio 2006 assegnò d’ufficio all’Inter revocandolo alla Juventus che finì poi in Serie B.

Negli anni scorsi – ricorda Calcio e Finanza – la Juve aveva impugnato la delibera del 2011 con cui il Consiglio Federale della Figc aveva rigettato la richiesta di revocare il provvedimento. Il 12 gennaio 2019, aveva poi presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ricorso dichiarato inammissibile il successivo 27 maggio 2019.