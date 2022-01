“Un errore anticipare il ritorno in campo di Acerbi, dimostra la fatica di Sarri nel ruotare gli intrepreti”

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma si sofferma sul nuovo infortunio di Acerbi, costretto a uscire dal campo ieri durante il match della Lazio contro l’Empoli. Era appena rientrato dall’infortunio della partita contro il Venezia, prima della sosta. Ieri è stato sostituito al 20’ del primo tempo per lo stesso problema alla coscia. Salterà, con ogni probabilità, il match con l’Inter, domenica.

“Proprio la gestione del difensore azzurro dimostra quanto Sarri faccia fatica a ruotare gli interpreti scelti per costruire la squadra titolare: l’azzardato recupero di Acerbi costringerà la Lazio ad affrontare la partita con l’Inter e anche quelle successive con un reparto arretrato ancora meno competitivo del solito. Allenatore, giocatore e staff medico hanno contribuito in parti uguali alla confezione di un errore che a questi livelli non si può commettere, soprattutto se in difesa hai i giocatori contati”.