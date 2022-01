La resa di Lukaku: sul sito del Chelsea un video in cui si scusa pubblicamente con i tifosi

«Mi dispiace per il casino che ho causato, non era il momento giusto. Ho già chiesto scusa all’allenatore, ai miei compagni di squadra e ai dirigenti».

Il Chelsea ha pubblicato sul suo sito ufficiale le scuse pubbliche di Romelu Lukaku. L’operazione redenzione può dirsi conclusa. In un video, l’attaccante belga fa marcia indietro e chiede scusa per ciò che ha provocato con l’intervista rilasciata a Sky. Il belga dichiara di aver chiesto già scusa all’allenatore e ai dirigenti, come anticipato oggi da Tuchel.

«Mi dispiace per il casino che ho causato, non era il momento giusto. Ho già chiesto scusa all’allenatore, ai miei compagni di squadra e ai dirigenti. Ora faccio altrettanto con i tifosi, adesso spetta a me riguadagnare la loro fiducia dando sempre il massimo in allenamento e in partita per vincere insieme».