Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti: Insigne in lista, con sei Primavera

Scelte piuttosto obbligate per il tecnico, date le numerose assenze per la trasferta di Torino. Fabian non parte

Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus allo Stadium. La squadra si presenta con tante assenze, tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa. Nonostante abbia accertato la presenza di un focolaio all’interno del gruppo, l’Asl ha deciso di non fermare la trasferta. Spalletti non sarà in panchina, contagiato anche lui. In elenco è presente Insigne, che ha firmato con il Toronto. Assente Fabian. Spalletti convoca sei giocatori della Primavera.

Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.