Covid in Serie A, la Lega non ha intenzione di rinviare la prima giornata di ritorno

Secondo quanto riporta l’Ansa, la Lega Serie A non ha alcuna intenzione di rinviare la prima giornata di ritorno del campionato. Lo riferiscono fonti interne a via Rosellini. Il calendario, dunque, resta invariato, nonostante i numerosi casi di Covid. Il Napoli, ricordiamo, conta 11 contagiati, con l’Asl che valuta di bloccare la partenza della squadra per Torino, l’Asl di Salerno ha già fermato la Salernitana, Verona e Udinese se la passano ugualmente male. Ciò nonostante, la Lega va avanti, e anche il campionato. Il motivo sta nel regolamento attuale: non è prevista la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile.