CorSport: il Napoli non si è piegato né al Covid né alla Coppa d’Africa

Nonostante i tanti bambini in panchina tra Elmas e Petagna, il Napoli è una squadra, non si piange addosso. La notte sa di Napoli

Il Corriere dello Sport commenta il pareggio di ieri sera tra Juventus e Napoli, allo Stadium. Spalletti ha provato ad inventarsi magie nonostante le tante assenze.

“Contro il destino non esistono strategie e la Juventus (fuori Bonucci e Chiellini, Ramsey e Kaio Jorge) potrebbe usare le proprie ma invece scopre che il Napoli non si è piegato né al Covid né alla Coppa d’Africa né a certe vaghe leggi del calcio”.

La Juve ha fatto ben poco.

Chiesa è riuscito comunque a pareggiare.

“Il Napoli non ha uomini in panchina, tanti bambini tra Elmas e Petagna, però è una squadra, non si piange addosso e s’oppone pure alla variabile Dybala, che dal 20’ Allegri libera”.

“È una notte che sa di Napoli, isolato nella sua gioia per essere uscito da un incubo, offerto come un testimone alla Juventus, che sogna un quarto posto”.