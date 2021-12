La Stampa: plusvalenze Juventus, a marzo la Procura invierà le carte dell’inchiesta alla giustizia sportiva 

L’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, scrive La Stampa, è arrivata ad un punto di svolta. Gli interrogatori sono al capolinea, i pm pensano di sentire soltanto Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo. Resta da completare il lavoro del superconsulente contabile nominato dagli inquirenti, poi l’inchiesta sarà chiusa e le carte passeranno alla giustizia sportiva.

“L’inchiesta che ipotizza a carico dei vertici societari i reati di falso in bilancio e false fatturazioni, è arrivata a un punto di svolta. Gli interrogatori sono al capolinea. Il superconsulente contabile Enrico Stasi ha chiesto 90 giorni per analizzare contratti e bilanci societari. A marzo, se i tempi saranno rispettati, si potrà giungere alla chiusura delle indagini preliminari. Solo allora le migliaia di pagine redatte dai finanzieri saranno trasmesse alla procura federale per occuparsi dei temi di natura sportiva che – come filtrato da ambienti di Palagiustizia – riguardano condotte di diverse società della massima serie. Un sistema nel complesso «malato»”.