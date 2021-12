Gazzetta: Il Napoli sonda il mercato di gennaio per un terzino sinistro e un centrale di difesa

Se per il terzino sinistro, come strategia, il Napoli attenderà gli ultimi giorni di mercato per cogliere la miglior occasione, sul centrale difensivo dovrà far di tutto per dare all’allenatore un giocatore pronto già a inizio gennaio per inserirsi il più presto possibile nel gruppo, visto l’esigenza oggettiva. Di sicuro piace molto Yerry Mina, centrale dell’Everton e della nazionale colombiana. Esperto e in grado di far salire di qualità gli azzurri nel ruolo. Ma il Napoli cercherà un prestito e difficilmente questo sarà accordato a inizio gennaio. Altri profili che piacciono sono quelli di Attila Szalai, classe 1998, in forza al Fenerbahce, centrale anche della nazionale ungherese allenata dall’italiano Marco Rossi. Oltre al tedesco dell’Augsburg Felix Uduokhai che non gioca però da agosto, prima per un infortunio e ultimamente contagiato dal Covid. E siccome c’è bisogno di gente pronta, magari il tedesco scivola indietro nelle scelte.