Sarri: «Finalmente dopo un vantaggio abbiamo continuato a giocare»

La Lazio ha vinto 3-0 sulla Salernitana, nel post partita il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn.

Cosa le è piaciuto della partita?

Su Immobile:

«E’ un finalizzatore atipico perché in genere i finalizzatori sono egoisti, lui è disponibile nella fase difensiva, con ottima personalità anche nello spogliatoio è una delle anime della squadra in campo e fuori, un ragazzo straordinario».

La Lazio è cambiata dopo la partita col Bologna. Cosa è successo?

Luis Alberto ha detto che finalmente ora la capisce.

«Che se ho qualcosa da dirgli gliela dico in faccia, all’inizio gli sembrava strano, ora sa come sono fatto e io so come è fatto lui, è particolare ma molto intelligente».