L’agente di Mandava strizza l’occhio al Napoli: «Ci ha giocato Maradona. Giuntoli è una grande persona»

Intervenuto a Radio Marte a «Si gonfia la rete», Manuel Thomas ovvero l’agente di Reinildo Mandava – terzino sinistro del Lille, da parecchio nei radar del Napoli – ha aperto al trasferimento del suo assistito, in scadenza di contratto, nel campionato italiano.

Reinildo guarda le partite di molti campionati top, tra cui quello italiano. L’unica certezza è che ha un contratto col Lille fino alla fine della stagione, nel calcio tutto può succedere e quindi non è escluso che possa partire anche nel mercato di gennaio.

Thomas ha parlato anche del rapporto di Mandava con Osimhen, suo compagno al Lille, e sulla sua opinione rispetto a un trasferimento a Napoli.

Il Napoli è interessato al ragazzo da tempo. Lo conferma lo stesso agente, che ha parole al miele anche per il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli.

Il Napoli lo cercava? Il passato però è il passato, guardiamo al presente. Conosco Giuntoli, è una grande persona e penso che sia anche un grande professionista: uno dei migliori direttori sportivi che io conosca. Sono nel calcio, quindi non posso che conoscere persone del genere. Ho avuto diverse telefonate da Giuntoli per svariati giocatori che potrebbero interessare al Napoli. Ovviamente non ho parlato soltanto con il Napoli, ma con molti altri club.