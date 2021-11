De Luca: «Se continuiamo così avremo presto ospedali di nuovo ingolfati»

Nella consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna a lanciare l’allarme per il numero dei contagi, negli ultimi giorni in crescita.

«Siamo pienamente entrati nelle quarta ondata ma se cresce la percentuale di positivi soprattutto non vaccinati avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Martedì avremo una riunione con direttori generali di aziende e Asl per fare il punto sui posti letto. Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile, più aumentano ricoveri Covid più diminuiscono altre prestazioni».

De Luca ha parlato di mancanza di personale sanitario.

«Abbiamo problemi seri per mancanza di personale medico specializzato. Noi facciamo pure il concorso… ma non partecipa nessuno».

E poi ha parlato della maratona in programma domenica a Napoli, la SSD Neapolis Marathon.

«So che è in preparazione a Napoli una maratona e l’Asl 1 non lo sapeva. Non va bene, bisognava parlare con l’Asl, bisognava verificare le prescrizioni. Credo che si possano fare eventi ma con obbligo di green pass. Noi non possiamo avere 10mila persone in piazza, magari persone che arrivano da Paesi europei in cui c’è un livello altissimo di contagi».