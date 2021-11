De Laurentiis: «Rinnovo Insigne? Non ho mai costretto nessuno, la decisione spetta a lui»

Parla il presidente: «Se deciderà che la sua carriera dovrà chiudersi a Napoli lo accoglieremo a braccia aperte. Altrimenti ce ne faremo una ragione»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Lorenzo Insigne, all’inaugurazione di Race for the Cure, iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, in Piazza del Plebiscito.

«Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Lascio democraticamente decidere gli altri sul loro futuro. Quindi se Insigne deciderà che la sua carriera dovrà chiudersi a Napoli lo accoglieremo a braccia aperte. Se invece il ragazzo dovesse decidere che la sua esperienza al Napoli dovrà terminare, ce ne faremo una ragione, lui per primo».

Sul cammino del Napoli in campionato:

«In campionato stiamo andando bene. Siamo stati primi anche con Sarri, mi piace che la serie A sia così agguerrita con tante squadre in lotta. Lo scudetto? Non ne dobbiamo parlare, pensiamo ad andare avanti. Spalletti è il nostro valore aggiunto. Se il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, lui è il tredicesimo. Sta dando valore a tutta la rosa e questo è fondamentale. Quando comincerà la maledettissima Coppa d’Africa, situazione che la Fifa non risolve, avremo bisogno di una rosa all’altezza. Spalletti considera tutti, lo ha dimostrato pure in Europa League contro il Legia Varsavia».