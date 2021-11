CorSport: Mancini accantona il falso nueve, spunta l’ipotesi 3-5-2. Fuori Insigne?

L’Italia non può fare a meno di Immobile, le ultime prestazioni degli azzurri di Mancini lo hanno confermato. La strategia del falso nueve non ha funzionato, scrive il Corriere dello Sport.

“Belfast ha raccontato il tramonto del tridente leggero. Inguardabile, inconcludente. La formula del finto centravanti, diciamo la verità, non ha mai funzionato o forse solo per mezz’ora con l’Inghilterra nella finale di Wembley. Mancini, soprattutto in corsa, ha provato e riprovato con Chiesa, Insigne e Berardi senza ricavarne risultati apprezzabili”.

“Non ci saranno repliche”.