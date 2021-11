Contro il Napoli Inzaghi ritrova Dzeko. Con Spalletti segnò 44 gol in 69 gare. Da rivale non lo ha mai battuto

Sul CorSport. Il fastidio al flessore non preoccupa più di tanto, anche se ieri il bosniaco ha svolto solo allenamento differenziato

Contro il Napoli, Simone Inzaghi, domenica, recupera Edin Dzeko. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il fastidio al flessore che lo ha costretto a saltare le ultime due gare dalla Bosnia, senza di lui estromessa dalla corsa per i Mondiali, non preoccupa più di tanto. Anche se ieri, insieme a Bastoni, ha lavorato sul campo in maniera differenziata rispetto agli altri compagni, domenica pomeriggio Edin Dzeko sarà tra i protagonisti dell’atteso confronto con il Napoli di Luciano Spalletti”.

Il quotidiano sportivo si sofferma appunto sul rapporto del bosniaco con il tecnico del Napoli. Spalletti lo ha allenato alla Roma e lo avrebbe voluto con lui anche all’Inter come alternativa a Icardi, ma non ci riuscì.

Da quando sono avversari, i due si sono incrociati tre volte

“e il bilancio è favorevole al tecnico: un successo e due pareggi. Edin ha firmato una sola rete, proprio in occasione del ko dei giallorossi all’Olimpico contro i nerazzurri (3-1 il 26 agosto 2017)”.

Sotto la guida di Spalletti, invece, Dzeko ha segnato 44 gol in 69 partite, una macchina da reti. Per Luciano era inamovibile, lo definì “un giocatore divino”. Non lo metteva mai in discussione.