Sole 24 Ore: l’Antitrust non dà seguito al ricorso Sky contro Tim, niente sublicenza diritti

Si arena su un binario morto la possibilità, ventilata da Sky, di un obbligo di sublicenza dei diritti tv in possesso di Dazn

“L’Antitrust andrà avanti come previsto fino al 30 giugno 2022 nella sua istruttoria sulla partnership fra Tim e Dazn sulla Serie A, ma senza interventi nel frattempo. Si arena così su un binario morto la possibilità, ventilata da Sky, di un obbligo di sublicenza dei diritti (in pancia a Dazn per il 2021-24)”.