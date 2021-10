Sky scrive all’Antitrust per una sublicenza dei diritti di Dazn

Il Sole 24 Ore spiega il contenuto della lettera: violazioni dei principi di concorrenza e misure tecnologiche inadeguate da parte di Dazn

Sky non perde le speranze di strappare a Dazn i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’emittente satellitare ha scritto all’Antitrust per chiedere un intervento dell’Autorità, con la speranza magari che la soluzione sia la sublicenza dei diritti di cui Dazn è titolare fino al 2024.

Le accuse di Sky sono relative ad intese che violano i principi di concorrenza e a misure tecnologiche dimostratesi inadeguate in queste prime settimane di campionato. La media company avrebbe anche evidenziato come altri impegni sarebbero stati disattesi. Tim, aveva comunicato a luglio l’Antitrust, “si impegna a non offrire in bundle servizi di accesso e servizi di contenuti”. E qui secondo Sky, l’impegno non sarebbe stato rispettato vista la promo TimVision Gold.

Infine, Sky ha fatto notare che Dazn non sta utilizzando tutti i diritti acquisiti: web, digitale terrestre (soluzione solo per le emergenze) e satellite. Per questo si è proposta di “collaborare”.