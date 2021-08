Gazzetta: il Napoli ha puntato tutto su Spalletti, è lui il valore aggiunto

La mancata qualificazione alla Champions ne sta condizionando il mercato. “Il Napoli andrà valutato sul lungo periodo”

Nel classico paginone di inizio campionato, la Gazzetta analizza le sette squadre più accreditate del campionato e c’è ovviamente anche il Napoli. Scrive la Gazza che il Napoli “ha puntato tutte le fiches su Spalletti” definendolo “il valore aggiunto del Napoli”.

La mancata qualificazione alla Champions è costata un bel pacco di milioni e il presidente De Laurentiis vola basso sul mercato.

Dopo aver difeso a spada tratta Gattuso, si sono accorti anche alla Gazzetta cosa voglia dire per il Napoli non giocare la Champions, per giunta per due anni di fila.

Il Napoli andrà valutato sul lungo periodo.

E infine ricorda che Spalletti è perseguitato da tormentoni: Totti, Icardi e adesso Insigne.