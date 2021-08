El Chiringuito: il Real Madrid ha offerto 160 milioni al Psg per Mbappé (in scadenza)

L’Equipe scrive che il Psg è inflessibile, As riferisce di scetticismo in casa Real: “Per loro non è un problema di soldi”. Intanto CR7 aspetta

Il Real Madrid ha offerto 160 milioni al Psg per l’acquisto di Kylian Mbappé il fuoriclasse che è in scadenza di contratto (come Insigne, per capirci).

La notizia è stata dal Chiringuito – vicinissimo a Florentino Pereze – e successivamente anche da Diario As che scrive di prima offerta facendo capire che potrebbe essercene una seconda, ovviamente più alta..

As ha aggiunto che in casa Real c’è scetticismo.

“Per loro i soldi non sono un problema e questo è un handicap nella trattativa”

commentano dal Real.

Il Psg, insomma, e’ pronto a trattenere Mbappe’ fino al termine del contratto, a costo di perderlo a parametro zero. La notizia è confermata da L’Equipe che scrive: il Psg è inflessibile.

Nel caso in cui il Psg cambiasse idea, passerebbe all’attacco di Cristiano Ronaldo.

🚨EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv🚨 El REAL MADRID CONFIRMA que ha hecho una OFERTA al PSG por MBAPPÉ de 160MILLONES de EUROS y ha pedido PERMISO para HABLAR con el jugador o su entorno. ¡Programón histórico a las 12 de la noche con @jpedrerol en MEGA! pic.twitter.com/4aR1x8RQJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021