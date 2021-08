C’era una volta Pochettino maestro di calcio, ora gestisce il Paris Globetrotters

Mauricio Pochettino ha proprio la faccia che serviva per fare il maestro di calcio. Di quello che si insozza le mani di gesso e cancelletto fino a quando la sua squadra non manda a memoria schemi e audacia per finire in una finale di Champions più o meno dal nulla. E da lì sottrarsi a quel tormentone populista che è “coi campioni son bravi tutti”. L’espressione pacioccona d’un villeggiante ferragostano che indossa pure oggi quando deve raccontare ai giornalisti la sua nuova “sfida” (la chiama proprio così, sfida): “Riuscire a far risaltare queste stelle a livello di squadra“. “Con disciplina e organizzazione”, aggiunge col mezzo sorriso di chi si ascolta trattenendosi dallo sbellicarsi in piena conferenza stampa. Ha pur sempre origini sabaude, Mauricio Roberto Pochettino Trossero: la compostezza è un argine all’esaltazione, che gli vale la panchina più invidiata della storia del calcio: il Paris Globetrotters.

Ora, Pochettino in seconda battuta ammette: “Sentiamo la responsabilità ma ci stiamo anche godendo la situazione”. Dove l’accento cade sul verbo godere. A scanso di equivoci la rosa che lui deve – in teoria – trasformare in una squadra con degli schemi coerenti e una intesa almeno minima, dotata d’una parvenza di equilibrio, è opulenta abbastanza per fregarsene. Gli comunichi, con un certo imbarazzo, gli undici che andranno in campo a discapito degli altri e poi devi solo corrucciare bene la fronte in favore di telecamere, acciocché anche in tv avvertano la fatica di vederli giocare assieme, Messi Neymar e Mbappé. Che non si dica poi che regnava troppo disordine lì davanti. A lui che lo stipendiano a fare?

Pochettino è una rappresentazione per metafora della classe operaia in paradiso per scambio. Anche per quella faccia di cui sopra, e per una gavetta che lo doveva traghettare tra i grandi esemplari della nouvelle vague tattica e che invece un po’ per caso l’ha piazzato al comando d’una truppa di superstar pressoché ingovernabili.

A Pochettino, facendosi forza del pur invidiabile curriculum vitae, tocca entrare in quello spogliatoio e spiegare a Sergio Ramos, a Messi, a Di Maria, a Neymar, cosa fare in campo. Quelli – immaginiamo – lo guarderanno assorti, diranno “sì mister” e poi correranno a fare autogestione per i successivi 90 minuti. Non c’è scampo che non finisca così, anche nella versione ottimistica d’una vicenda che potrebbe trasformarsi in un pasticcio di superuomini troppo super per coesistere pacificamente.