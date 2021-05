Gazzetta: Juve-Allegri, si ragiona su un triennale a 8-9 milioni. Agnelli vuole chiudere in 48 ore

C’è ancora una piccola differenza tra offerta e domanda. L’irrigidimento del tecnico, in un primo momento, ha irritato il presidente. Allegri chiede più potere sul mercato

La Juve vuole chiudere in fretta per Allegri. Il presidente Agnelli si è mosso in prima persona. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Tutto in 48 ore. La trattativa per riportare Massimiliano Allegri alla Juventus è entrata nel vivo e potrebbe chiudersi in fretta. Lo vogliono sia l’ex tecnico bianconero, che in caso di fumata nera non vuole correre il rischio di rimanere ancora senza panchina, sia il presidente Andrea Agnelli, che si è mosso in prima persona in virtù della solida amicizia che lega i due. La sensazione è che l’affare si possa fare, perché il nodo è solo contrattuale: c’è ancora una piccola distanza tra l’offerta del club e la richiesta dell’allenatore, ma nulla di incolmabile”.

L’Inter, però, non molla.

“Beppe Marotta si è fatto sentire con frequenza e ha sondato il terreno anche ieri, ma la risposta di Max finora è stata interlocutoria”.

Anche perché la Juve ha rilanciato.

“La scorsa settimana la proposta di Agnelli era di un biennale con opzione per il terzo da 7 milioni netti a stagione: identico a quello di tre anni fa. Le lusinghe economiche dei concorrenti hanno smosso le acque anche alla Continassa: nei colloqui di ieri i vertici juventini hanno dimostrato di poter alzare l’asticella. Si ragiona su un triennale (con opzione per il quarto) oppure su un impegno quadriennale. Ora va definita la cifra dello stipendio stagionale: potrebbe essere di 8 o 9 milioni. Ovviamente la cifra scende più il legame si allunga”.

Il quotidiano sportivo scrive che la fumata bianca potrebbe arrivare presto.

“L’agenda dei lavori potrebbe prevedere già domani le firme vere e proprie. Regna l’ottimismo in casa juventina”.

In un primo momento, Allegri si era irrigidito sulle sue richieste e questo aveva irritato Agnelli, che però lo vuole in panchina.

“All’inizio l’irrigidimento di Allegri sul contratto aveva irritato il presidente, convinto di poter trovare una quadra in fretta e senza troppi problemi visto il rapporto speciale che esiste tra i due, che non è stato intaccato dall’esonero di due estati fa. Dall’altra parte però Agnelli non vuole correre il rischio di vederlo su un’altra panchina (in particolare su quella dell’Inter), perciò è intenzionato a fare uno sforzao per accontentarlo”.

Nell’ultima telefonata intercorsa tra i due, Agnelli ha ribadito al tecnico la sua volontà di chiudere in tempi brevi.

Allegri, da parte sua,

“vuole più voce in capitolo sul mercato e in questo senso l’addio di Fabio Paratici e l’ascesa di Federico Cherubini, che con Max ha un grande feeling, sono già sufficientemente indicative della volontà del club di concedergli più potere”.