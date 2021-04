La Dacia Arena di Udine diventerà un hub vaccinale

Il dg dell’Udinese, Franco Collavino: “Siamo contenti di fare la nostra parte, in prima linea in questa battaglia. La salute è un bene primario”

L’Udinese, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che la Dacia Arena diventerà un hub vaccinale. Presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto, il Direttore Generale del club Franco Collavino, che ha dichiarato quanto segue.

Siamo contenti di fare la nostra parte, in prima linea in questa battaglia, e siamo felici di dare il nostro contributo all’organizzazione della campagna vaccinale aziendale a cui anche Udinese Calcio ha aderito e per essere portatrice di un messaggio positivo: la salute è un bene primario ed è importante che questo messaggio risuoni forte.

Abbiamo pensato di mettere a disposizione la Curva Nord con gli ampi parcheggi esterni e l’area interna che permettono flessibilità nell’organizzazione di tutte le attività. C’è anche un piccolo sogno nel cassetto: organizzare queste attività anche all’esterno, sugli spalti. A mio avviso sarebbe un gesto bellissimo e significativo nell’ottica della riapertura degli stadi, che tutti ci auguriamo possa avvenire quanto prima.