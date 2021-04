Gazzetta: i dubbi della dirigenza Juve su Pirlo aumentano, Allegri è sempre più vicino

La conferma del tecnico potrebbe essere indipendente dal piazzamento e dalla conquista della Coppa Italia. Allegri ripartirebbe da Dybala. Ronaldo sarebbe in bilico

L’ipotesi di un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreta. I dubbi su Pirlo aumentano, nella dirigenza bianconera, e il tecnico potrebbe essere salutato anche se la squadra dovesse raggiungere l’obiettivo della Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Pirlo difficilmente resterà senza la qualificazione all’Europa che conta, ma dopo le ultime deludenti prestazioni i dubbi della dirigenza sono in aumento e la sua conferma potrebbe essere indipendente dal piazzamento e dalla conquista della Coppa Italia. Andrea si gioca tutto in 6 partite, intanto i tifosi sognano il ritorno di Max, considerato l’uomo giusto per restituire lustro alla Signora”.