Repubblica: De Laurentiis farebbe ponti d’oro pur di avere Simone Inzaghi al Napoli

Repubblica Roma dedica un articolo a Simone Inzaghi, al suo rapporto con Lotito. Scrive anche di De Laurentiis fortemente interessato al futuro dell’allenatore della Lazio (il Napolista di un paio di settimane fa)

Repubblica scrive in maniera chiara che i rapporti tra Lotito e Inzaghi non sono più gli stessi.

È legittimo sbandierare come un vanto cinque anni di rara compattezza Quegli anni però potrebbero aver già cominciato a pesare: perché tutto finisce. I rapporti si induriscono. Prima erano idratati alla perfezione, come i muscoli di un calciatore giovane e ben alimentato. Adesso fanno attrito, come l’articolazione di un ginocchio con le cartilagini ridotte, nel vero senso della parola, all’osso.

E ancora.

Inzaghi dice: «Io voglio solo la Lazio». Ma intanto il rinnovo del contratto slitta e non è un mistero che, per esempio, De Laurentiis farebbe ponti d’oro pur di averlo (di concreto però non c’è nulla). Inzaghi e Tare si parlano (anche ieri sembra), ma non si sa bene di cosa. Per venire incontro alle esigenze del tecnico la società ha nel tempo creato un mostro di “endurance”, sorvolando sull’età media. Sino a qualche anno fa la Lazio possedeva una rosa giovane. Adesso vanta il primato di non aver regalato nemmeno un minuto a un U23.