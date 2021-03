“Non sono una troia”, il documentario francese sulle donne nel giornalismo sportivo

L’appuntamento è per domani – domenica – alle 18 su Canal+. Andrà in onda “Non sono una troia” il documentario della giornalista Maria Portolano sulle molestie e sulla condizione femminile nel giornalismo sportivo. Sul sessismo. Ha intervistato una quindicina di colleghe, tra le quali Clémentine Sarlat, Estelle Denis, Isabelle Ithurburu, Cécile Grès, Nathalie Iannetta, Lucie Bacon, Margot Dumont, Vanessa Le Moigne, Charlotte Namura, che hanno raccontato le loro esperienze, la loro vita nelle redazioni. Portolano è stata intervistata da So Foot.

Racconta come le è venuta l’idea.

Racconta che quasi tutte hanno risposto positivamente alla sua richiesta di intervista. Col 10% non è riuscita a realizzarla, ma solo per motivi di incastro per ragioni di lavoro.

Tutte le testimonianze mi hanno segnato. Mi sono resa conto che ogni volta che tornavo da un’intervista avevo un nodo allo stomaco, non stavo molto bene. Ogni volta, la sera non mangiavo. Ho pensato: “che strano”. Mio marito mi ha detto: “Non ti rendi conto che quel che ascolti, ti turba”. Tutte mi hanno sconvolto in un momento della loro intervista. Un punto molto toccante è stato quando Clémentine Sarlat mi ha spiegato perché aveva accettato di parlare. Non l’ho messo nel documentario, ma ha pianto. È stato difficile per lei dirmi cosa l’ha spinta a parlare.

Clémentine Sarlat è una giornalista che ha denunciato le molestie subite nella redazione di France TV, l’inchiesta ha portato al licenziamento di tre giornalisti.

Non è stato facile per lei, incinta, parlare e che ha voluto preservare se stessa: i provvedimenti non sono stati presi solo a seguito della sua testimonianza. C’è stata un’indagine interna e sono state ascoltate 114 persone.

Portolano dice che non c’è differenza nelle diverse generazioni di giornaliste da lei intervistate. Ha cominciato a lavorare in redazione sportiva dal 2009, aveva 23-24 anni.

È un sessismo ordinario, sistemico, è un sistema di pensiero che a volte ti fa reagire a certe frasi pensando “vabbè, non importa”. Quel che volevo mostrare con questo documentario è che quando vado al lavoro, quando condurrò un’intervista, quando farò uno spettacolo, andrò al lavoro, non devo rapportare con persone che mi dicono che sono grassa, o che ho una bella scollatura o che “oh, il tuo culetto, non è male” … Non devo affrontarlo. Ecco perché volevo intervistare quante più donne possibile. Perché se fanno tutte le mie stesse osservazioni, la gente si renderà conto queste frasi sono continue. Ci sono stati momenti in cui ero stanca di andare al lavoro e sentire un capo dirmi: “Perché non ti metti un reggiseno più imbottito? Sarebbe meglio vedere il tuo seno!” Che noia.

Sentivo che più invecchiavo, meglio era, più seriamente venivo presa. La vecchiaia è comoda: più invecchi, più persone smettono di flirtare con te, quindi è bello! (Ride, ndr).

All’inizio, quando sono entrata in questo ambiente, quel che più mi ha colpito è che non sono stata presa sul serio. E l’unica ragione era perché ero una donna e non avevo giocato a calcio. E quindi secondo loro non capivo di cosa stavo parlando. (…) Non critico nessun sistema di pensiero, ma quello che dico nel documentario è che quando qualcuno esprime un malessere, devi ascoltarlo.

Spero che le persone guardino il documentario senza sentirsi sotto accusa. Non voglio prendere di mira nessuno. Ne ho discusso con amici, giornalisti sportivi, che mi hanno detto: “Ma perché lo fai? Penseranno che i giornalisti sportivi sono tutti stronzi”. Non è questo il mio obiettivo. Quando si parla di violenza della polizia, non si parla di tutti i poliziotti. Il principio è lo stesso. Il mio obiettivo è che le persone reagiscano come ha fatto mio marito: ha visto il documentario solo a lavoro ultimato, poche settimane fa. Dopo averlo visto, ha detto: “Ok, non mi rendevo conto, esprimete tutte gli stessi concetti quindi vuol dire che qualcosa c’è. Ho potuto colpire, nel mio lavoro, ragazze come altri hanno fatto con te?”. Se questa è la prima domanda che viene in mente, allora è fantastico. Non voglio insegnare alle persone come vivere. Non impartisco lezioni, do voce alle donne che hanno sofferto.