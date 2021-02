Sergio Ramos, sempre più lontano il rinnovo col Real Madrid

La Gazzetta dello Sport delinea la situazione: la trattativa tra club e giocatore non decolla e intanto il Real si sarebbe già accordato con Alaba

Le trattative per il rinnovo di Sergio Ramos tra il giocatore e il Real Madrid sono praticamente ferme. La Gazzetta dello Sport ha raccontato lo stallo nella trattativa.

Il contratto del difensore scade tra meno di 5 mesi e il dialogo tra le parti è spezzettato, frammentario, spesso criptico, a volte abrasivo.

Il tutto sarebbe poi aggravato da una questione “sindacale”.

Nella primavera del 2020 il Madrid ha chiesto ai suoi giocatori di ridursi gli stipendi del 10% e di rinunciare ai premi per le vittorie in Liga e Supercoppa di Spagna. I calciatori, guidati dal capitano Ramos, hanno accettato. Ora il Madrid ha avanzato la stessa richiesta. E non ha ottenuto risposta. Perché il capitano Ramos non ha alcuna fretta di trattare un taglio a quello che potrebbe essere il suo ultimo stipendio blanco.

In ogni caso, nelle scorse settimane Marca aveva annunciato che il Real Madrid aveva raggiunto un accordo con David Alaba per un quadriennale da 12 milioni di euro a stagione, che sono proprio i soldi che guadagna Sergio Ramos e potrebbe non trattarsi di una semplice coincidenza.