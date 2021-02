Lo sfogo della Goggia sui social: “Ho finito le lacrime. Ora ci vuole il coraggio”

A 24 ore di distanza dall’infortunio che le ha precluso il Mondiale, Sofia Goggia si sfoga su Instagram.

Ricorda “le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita”, le ultime cose viste mentre scendeva in motoslitta. E scrive:

“Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte; voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso e che tutto contribuisca al compimento del disegno di ognuno di noi: è sempre stato così, e lo sarà ancora. In quell’ottica fino a ieri c’erano i Mondiali: mi sento a pezzi. Ma ora quella specula altro non fa che ricordarmi che è solo guardando in là, alzando lo sguardo, focalizzando le cose oltre la nostra visuale che si può vivere, e per quanto io sia lontana fisicamente da quello che può inquadrare quell’obbiettivo, cerco di metterlo a fuoco e di inseguirlo. Per ripartire. Per continuare imperterrita nel percorso. Per andare avanti. Perché bisogna farlo”.