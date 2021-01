Quagliarella dice no alla Juve: “La Samp mi fa battere il cuore in petto”

L’attaccante resiste alle sirene bianconere: “Ci sono legami più forti di tutto: che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti”

La chiamata era arrivata: la Juventus lo voleva per mettere i suoi gol e la sua esperienza in panchina, a fare da scorta per il finale di stagione bianconero. E anche Ranieri aveva confermato: “un premio alla sua carriera, gli ha fatto molto piacere”. Ma alla fine Fabio Quagliarella resterà alla Samp. Una scelta d’amore.

L’attaccante, lasciato fuori dalla sfida contro l’Inter ha detto no al blasone, e lo ha fatto lanciando un messaggio alla sua attuale società:

“Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto: che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti. Che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia”.