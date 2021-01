La Smorfia napoletana e il calcio

Dal 10 di Maradona al 17 dell’ex capitano Hamsik, fino a Higuain che viene identificato col numero 71

Quando si parla di Smorfia Napoletana, si fa riferimento a uno dei capisaldi della cultura partenopea. Non c’è appassionato di scommesse calcio o di altri sport, infatti, che non provi spesso e volentieri a interpretare i segnali della cabala per investire e far fruttare al meglio i propri soldi nel mondo delle scommesse sportive.

Affidarsi alla Smorfia Napoletana è la soluzione prediletta da tante persone, quindi. Una sorta di vero e proprio oracolo che include ben 90 numeri e ognuno di essi si caratterizza per avere un proprio significato, ma anche una storia ben precisa. Di conseguenza, capita che spesso, con l’arrivo delle festività, si cerchi di analizzare più a fondo proprio il significato di tutti questi numeri.

Carlo Alvino e la Smorfia Napoletana

Sul blog sportivo L’insider è stata pubblicata un’intervista piuttosto approfondita a uno dei giornalisti più conosciuti e importanti in riferimento al calcio napoletano, ovvero Carlo Alvino, che ha voluto esprimere i suoi personalissimi numeri legati alla Smorfia Napoletana, reinterpretati in chiave tipicamente calcistica, in compagnia di un altro grande personaggio, ovvero Giuseppe Bruscolotti, il capitano di quello straordinario Napoli che, alla fine degli anni Ottanta, fu in grado di vincere l’unico scudetto nella storia di questa società-

Impossibile sciogliere il legame tra il numero 10 e Maradona

Inevitabile, quindi, il riferimento a un vero e proprio genio del gioco del calcio, che a Napoli ha dato probabilmente il meglio di sé e ha fatto innamorare il mondo intero. Ci ha lasciati da pochissimo, ma siamo sicuri che Diego Armando Maradona vivrà per sempre nel cuore e nella mente dei tifosi napoletani, che gli hanno reso omaggio e riverito quasi come se fosse una sorta di divinità scesa in terra, anzi su un campo da calcio. Il San Paolo è stata la sua casa e dal 1987 in avanti, il numero 10 non può che fare riferimento al Pibe de Oro.

Un altro idolo argentino che ha fatto impazzire un po’ tutti i tifosi azzurri, ribaltando più e più volte il San Paolo con i suoi dribbling, le sue serpentine e i suoi gol è sicuramente Ezequiel Lavezzi. E Alvino non ha potuto fare altro che associarlo a un numero che calza a pennello per descrivere il “Pocho”: si tratta del numero 22, che nella Smorfia Napoletana corrisponde al “pazzo”. Chi meglio di Lavezzi per descrivere tale figura, che è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi azzurri, facendoli esultare per diversi anni.

Il numero 17

Se chiedete a qualsiasi napoletano o esperto della Smorfia Napoletana un commento sul numero 17, sicuramente vi potrebbe anche evitare di rispondere. Sì, dato che secondo la cabala rappresenta un numero correlato alla sventura e alla cattiva sorte: da qualche anno a questa parte, però, è stato completamente riabilitato, grazie proprio alle gesta di un calciatore che ha reso ancora una volta grande la squadra azzurra. Stiamo facendo riferimento a Marek Hamsik, la cui maglia numero 17 è ancora una delle più vendute nel capoluogo campano.

Chi fa brutte figure, sia in campo che nella vita, viene apostrofato a dovere, in modo particolare da una tifoseria calda e passionale come quella napoletana. Ecco spiegato il motivo per cui il numero 71, con un po’ di ironia e in modo colorito, Alvino l’ha voluto associare a Gonzalo Higuain, il bomber argentino che si è reso protagonista del celeberrimo passaggio dal Napoli alla Juventus che ha spezzato il cuore di tanti tifosi partenopei.