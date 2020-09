Stadi aperti al 20 al 25% della capienza: a ottobre il Cts può dare l’ok

Trattativa in corso tra Figc (che chiede il 30%), Regioni e Ministero (attestati sul 25). Nel Regno Unito progetto fermato dall’impennata di contagi

Il calcio italiano continua a premere per l’apertura degli stadi italiani al pubblico, oltre i mille che sono gestiti dagli sponsor. Stavolta si parla di una riapertura con vendita di biglietti. Proprio in questi giorni è in atto una trattativa tra Federcalcio, ministero dello Sport e Regioni.

La Figc vorrebbe l’apertura degli stadi al 30% della capienza. Le regioni e il Ministero sono invece per il 25% e molto probabilmente sarà questa la proposta finale al Comitato tecnico scientifico. Una mediazione potrebbe condurre al 20%. Il Cts potrebbe dare l’ok, sempre che con la riapertura delle scuole non ci sarà anche in Italia l’aumento dei contagi che sta avvenendo nel resto d’Europa. Parliamo dell’eventualità in cui la situazione non precipiti. La decisione dovrebbe essere presa il 7 ottobre.

Nel Regno Unito l’impennata di contagi ha bloccato la riapertura degli stadi.