I giudici: i genitori possono controllare cellulari e pc dei figli adolescenti. Anzi, devono

Oltre ad incrementare il controllo sugli strumenti digitali, i genitori dovranno anche rafforzare la loro presenza fisica.

“Da qui la decisione del Tribunale di far trascorrere ai figli, che durante l’anno sono collocati prevalentemente presso la madre, l’intero periodo estivo con il padre. Gli adolescenti – conclude il tribunale – hanno bisogno del rafforzamento del ruolo della figura paterna in termini di presenza e continuità per colmare le evidenti carenze educative emerse nel corso del giudizio”.