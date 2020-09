CorSport: la Serie A pensa al rinvio di Genoa-Torino. A rischio Juve-Napoli?

I 14 positivi emersi nel Genoa ieri sera, scrive il Corriere dello Sport,

Il Napoli è stata l’ultima squadra ad affrontare il Genoa, domenica sera, e questo la mette a forte rischio contagio. Anche perché, a parte i contatti di gioco, al termine del match i giocatori sono stati molto vicini.

In Lega Serie A, intanto, scrive il quotidiano sportivo, è già scattato l’allarme.

“In base al regolamento della Fifa, per scendere in campo sono sufficienti 13 tesserati, potendo inserire nell’elenco anche elementi della Primavera. L’orientamento di via Rosellini, però, è quello di rinviare Genoa-Torino. Non essendo coinvolte squadre impegnate nelle coppe europee, il recupero sarebbe più semplice da incastrare in un calendario comunque fitto. Diventerebbe decisamente meno agevole, invece, gestire uno spostamento anche di Juve-Napoli, visto che si dovrebbe tenere conto pure del programma di Champions ed Europa League oltre che della fiale di Supercoppa italiana, che vedrà bianconeri e azzurri contrapposti. Le decisioni sui rinvii sono di competenza del Consiglio di Lega. E, dopo quello di ieri, al momento non ce n’è un altro fissato. Potrebbe però esserne convocato uno al volo già oggi”.