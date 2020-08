France Football: “Cristiano Ronaldo si sente prigioniero alla Juventus”

“Non è felice, si sente incompreso, non considera il club all’altezza delle sue ambizioni. Per lui Sarri è un Ufo (ma lo preferisce ad Allegri). Vorrebbe andar via, magari al Psg”

Il titolo, ovviamente, è anche figlio della sciovinismo che in Francia è parte del Dna. “Cristiano Ronaldo Paris en tête”. Ma l’articolo che France Football dedica al fuoriclasse portoghese, è più complesso e approfondito di un semplice rumors di mercato. È un viaggio nell’universo Cristiano Ronaldo, nei sentimenti e nelle ambizioni di questo calciatore che sfida continuamente lo scorrere del tempo e che è migliorato col passare degli anni. Il giornalista – Thierry Marchand – ricorda che prima dei trent’anni CR7 aveva segnato 52 gol in 118 match disputati con la Nazionale portoghese; dopo, ne ha realizzati 47 in 46 partite e ha vinto l’Europeo del 216 e la Nations League del 2019.

Il succo è che Cristiano Ronaldo a Torino non è felice. Non lo è nemmeno a Torino, scrive il settimanale che assegna il Pallone d’oro. Non che sia infelice, aggiunge, ma sente che la Juventus non è una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Scrive di una cena a Torino, il 22 ottobre 2019, al termine della partita di Champions vinta contro il Cska Mosca. C’erano Agnelli, Nedved, Buffon, Mendes e ovviamente Ronaldo. Né il vino rosso né le delizie gastronomiche ebbero la meglio sulla frustrazione del portoghese che apparve scontroso, tutto vestito di nero. Scrive il settimanale:

L’uomo non ama perdere. E anche se la Juve non aveva perduto quella sera, aveva fornito una prestazione di infinito pallore. Cristiano Ronaldo detesta che la squadra non sia all’altezza. Alla sua altezza. In quei momenti, si immagina altrove. Laddove verrebbe compreso. In un luogo dove lui darebbe i mezzi per andare ancora più in alto, dove sarebbe amato in maniera irragionevole. A Parigi per esempio.

France Football racconta che prima dell’emergenza coronavirus, l’addio di Ronaldo alla Juventus era considerato molto probabile. Adesso, un po’ meno. Anche perché, scrive France Football, bisogna trovare un club che sia all’altezza delle sue ambizioni. E il club in testa alle preferenze del portoghese sarebbe il Psg. Seguito dal Real Madrid – ma un ritorno appare poco probabile – e il Manchester United dove ha un ottimo rapporto con Solskjaer cui ha consigliato il portoghese Bruno Fernandes rivelazione della stagione. Ma la linea verde dello United sta pagando e adesso vuole chiudere con il Dortmund l’acquisto di Jadon Sancho.

Molto dipenderà anche da come finirà la Champions che si giocherà nella sua Lisbona. Dove ha disputato (e perso) la sua prima finale importante: l’Euro 2004 contro la Grecia; e ha vinto la Decima col Real.

France Football descrive il portoghese come uno che si sente prigioniero alla Juventus. Prigioniero e solo, a volte incompreso. Ha segnato, quest’anno, il 41% dei gol bianconeri che non sente all’altezza del suo valore e delle sua ambizioni. Non ha trovato feeling nemmeno dal punto di vista tecnico. France Football ricorda l’affinità con Rooney allo United e con Benzema al Madrid.

Allegri, per lui, era un politico che eseguiva gli ordini. Considera Sarri più competente dal punto di vista tattico, ma per lui è un Ufo: un testardo figlio di operaio che ha con la Juventus le stesse affinità che può avere un marziano con una vedova ricca.

Durante il lockdown – scrive Marchand – Ronaldo ha guardato ossessivamente “The last dance”. Michael Jordan lo ispira nei suoi eccessi. Ma fino a dove può ancora spingersi CR7?

Molto del suo futuro dipenderà dalla final eight di Lisbona. Sempre che la Juventus di Ronaldo elimini il Lione.