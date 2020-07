Zanardi dimesso dall’ospedale: sarà trasferito in una struttura per la neuro-riabilitazione

Alex Zanardi è stato dimesso dalla struttura ospedaliera Le Scotte di Siena, dov’è stato ricoverato dopo l’incidente in handbike dello scorso mese. A renderlo noto è il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese Valter Giovannini, nel bollettino odierno.

I nostri professionisti rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. Ringrazio di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. Ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione.