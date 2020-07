Mourinho vuole Llorente al Tottenham

L’attaccante del Napoli, dopo una stagione deludente in azzurro dopo l’arrivo di Gattuso, potrebbe tornare in Premier

Fernando Llorente mentre con Ancelotti aveva collezionato diverse presenze e 4 gol, dopo l’arrivo di Gattuso al Napoli è rimasto ai margini del progetto in attesa di una cessione che appare sicura a fine stagione. Diversi i club interessati al suo cartellino.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ Josè Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza del Tottenham di riprendere il centravanti basco. Llorente sarebbe l’attaccante di esperienza in alternativa a Harry Kane per rinforzare il reparto. Fernando dunque, dopo l’esperienza non proprio positiva al Napoli potrebbe presto tornare al Tottenham