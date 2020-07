Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky

Sulla Gazzetta. La Lega ha indetto un’assemblea con un ordine del giorno molto chiaro. De Laurentiis insiste e ipotizza lo spegnimento del segnale come iniziativa personale

La Lega Serie A ha indetto un’assemblea per lunedì prossimo per valutare la sospensione del contratto per i diritti tv a Sky. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ordine del giorno è chiarissimo:

«Aggiornamento Sky, valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del contratto di licenza dei diritti televisivi».

Lunedì scorso, il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso della Lega ed emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti tv di questa stagione. Il decreto non è subito esecutivo. Sky ha 40 giorni di tempo per pagare o opporsi e iniziare una causa contro la Lega. Ma intanto le cose potrebbero cambiare, scrive il quotidiano.

“Alcuni presidenti spingono per la soluzione più drastica, cioè quella di oscurare il segnale. Altri vorrebbero invece tentare una possibile riconciliazione o comunque non arrivare a scelte estreme. Del primo gruppo fa parte il presidente del Napoli De Laurentiis, che addirittura ipotizza lo spegnimento del segnale come iniziativa personale. La situazione è certamente insolita: occorrono attente valutazioni giuridiche. Il nodo resta: Sky ha scelto di non saldare l’ultima tranche della stagione incorso e l’ammontare versato finora copre l’83% delle partite, il resto no: di fatto arriva fino al prossimo 12 luglio. Il giorno dopo, non è una coincidenza, la Lega ha convocato un’assemblea in via d’urgenza”.

Per chiudere le trasmissioni servono 14 dei 20 voti complessivi dell’assemblea.