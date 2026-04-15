A De Laurentiis basterebbe alzare il telefono e chiamare Conte

Lo scrive Repubblica che aggiunge: De Laurentiis non intende svenarsi e non ha messo dunque sul tavolo il delicato argomento del rinnovo fino al 2028

De Laurentiis tiene banco con l’intervista al New York Times. Ne scrivono tutti, in ottica Napoli ma anche in chiave Nazionale dove Conte è uno dei favoriti insieme con Massimiliano Allegri.

Repubblica Napoli ne scrive e Marco Azzi commenta così:

De Laurentiis continua infatti a staparlare anche della questione panchina, quando gli basterebbe alzare il telefono per fare il punto della situazione in privato.

Repubblica scrive che De Laurentiis ha cavalcato i rumors (definiti tiepidi) su Conte alla Nazionale e ha voluto far capire che nessuno insostituibile.

Per kl quotidiano il nodo è anche il futuro. De Laurentiis arriva al confronto meno debole dello scorso anno anche se sa benissimo che il nodo sono le garanzie future che chiederà il tecnico.

Scrive Repubblica:

Stavolta invece il presidente si sente molto meno debole, alla vigilia del confronto col suo interlocutore. Il tecnico leccese per restare chiederà garanzie sulle ambizioni future del progetto Napoli, che Adl può, vuole e deve dargli, perché è interesse in primis della società rimanere ad altissimi livelli. Ma il numero uno azzurro non intende svenarsi e per il momento non ha messo dunque sul tavolo il delicato argomento del rinnovo fino al 2028 con l’amico Antonio, dando la sensazione di essere pronto a lasciarlo nella prossima stagione in panchina con il contratto in scadenza. Si spiegano probabilmente così le schermaglie dialettiche a distanza.