Diritti tv, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della Serie A contro Sky

Emesso il decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dell’ultima rata per la stagione 2019-20. Non è immediatamente esecutivo

Secondo quanto scrive il Messaggero, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Lega Serie A contro Sky. I club si erano rivolti alle vie legali per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti tv per la stagione 2019-20. Ebbene: è stato emesso un decreto ingiuntivo, anche se non immediatamente esecutivo.

“Intanto il Tribunale Civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso della Lega di Serie A nei confronti di Sky, che non ha saldato l’ultima rata (131 milioni) dei diritti tv della stagione 2019/20. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo”.