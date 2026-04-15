Il futuro è adesso, va programmato il prossimo anno del Napoli. Il Corsport scrive che ci sarebbe anche Gasperini per la panchina azzurra

De Laurentiis rientra oggi a Roma, anticipato l’incontro con Conte

Il futuro è adesso. Dopo l’intervista di De Laurentiis al New York Times, l’incontro con Antonio Conte potrebbe essere anticipato. Il presidente del Napoli ha detto chiaro e tondo che Conte non può dirgli all’ultimo momento che andrà via. Lo metterebbe in difficoltà. A lui e al Napoli. “Ucciderebbe la sua creatura” ha detto.

Scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, che a questo punto il confronto potrebbe essere anticipato.

De Laurentiis rientrerà oggi a Roma e nel weekend si sposterà a Napoli, dove sabato la squadra sfiderà la Lazio. La prima occasione, volendo, è servita

Ovviamente impazza il toto-nomi per la panchina azzurra in caso di addio di Conte. La scorsa settimana la Gazzetta ha scritto di Thiago Motta che è fermo dal naufragio juventino.

Il Corriere dello Sport fa altri nomi, tra cui Gasperini che potrebbe rompere con la Roma. Scrive il Corsport:

nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte. Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio. Quanti “se”. Troppi “ma”.