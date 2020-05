L’agente di Hysaj: “Lui alla Roma? Caxxate. Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato”

A Radio Punto Nuovo Mario Giuffredi che boccia senza mezzi termini l’ipotesi che l’albanese possa vestire giallorosso. Domanda: dove andrà?

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha smentito che il calciatore possa approdare alla Roma alla fine della sua avventura con il Napoli. In questo momento, ha detto commentando la possibilità di offerte al Napoli per il calciatore suo assistito, con tutti i problemi che ci sono, l’ultimo dei pensieri è quello del mercato. L’accostamento dell’albanese alla Roma non è un’ipotesi realistica, ha dichiarato senza mezzi termini. L’ha anzi definita “una grande cazzata”.

“Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata”.