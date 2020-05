Giacomo: «Ho fatto gli aperitivi di #Milanononsiferma, poi mi sono ammalato. Ho avuto paura»

Giacomo Poretti al CorSera: «Avevo l’angoscia di dover andare in ospedale. Ho fatto l’infermiere, lo so cos’è una terapia intensiva. Mi sono guardato Italia-Francia credo 27 volte e ho vinto con l’Inter almeno 53 Champions»

Il Corriere della Sera intervista Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Anche lui si è ammalato di coronavirus. Adesso sta bene, da cinque settimane non ha più sintomi, ma la paura provata è stata forte.

«Andavo a letto alla sera con la febbre e l’angoscia di dover andare in ospedale. Perché io che ho fatto l’infermiere lo so bene cos’è una terapia intensiva…».

Racconta che, a rassicurarlo, è stata la presenza nel suo palazzo di alcuni medici.

Da ex infermiere dice di essere stato colpito soprattutto dal cambiamento di percezione degli ospedali da parte delle persone.

«Mi ha colpito come questa vicenda ha fatto cambiare anche la nostra percezione dell’ospedale: di solito vai all’ospedale e lo vedi comunque come un posto sicuro. Invece in quei giorni l’ospedale pareva diventato l’anticamera di una cosa orribile e dovevi sperare di non arrivarci».