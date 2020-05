Coronavirus, Napoli: si svuotano le terapie intensive

Se Napoli città cerca di tornare alla normalità dopo la lunga clausura dell’emergenza coronavirus, anche negli ospedali la situazione sembra essere tornata quasi alla normalità. Repubblica scrive che quasi tutte le terapie intensive si sono finalmente svuotate.

Chiude la sezione covid al Monaldi e restano solo 8 malti in intensiva al Nuovo Policlinico. Una situazione che da grande soddisfazione, ma a guerra non è ancora stata vinta. Ci sono tanti guariti che avranno ancora bisogno di assistenza e proprio per questo partono da domani gli ambulatori del Cotugno per i pazienti guariti da Covid-19

«gli ex pazienti, oggi guariti, spesso sono affetti da altre patologie che, proprio a causa del coronavirus, potrebbero essersi aggravate. Perciò è importante tenere sotto controllo la fase successiva alla malattia».

ha spiegato il dirigente del Cotugno Di Mauro

E in questa ottica, anche il Cardarelli è pronto. Ripartono gli ambulatori, ma con percorsi separati. Il manager Giuseppe Longo ha chiuso le terapie intensive della Palazzina H: