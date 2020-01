Tuttosport: per la Juve la trasferta napoletana è la più insidiosa del girone di ritorno

Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’addio di Sarri all’azzurro. Oggi la Juve sembra aver assimilato il suo credo. la partita contro la squadra di Gattuso può essere il viatico per il nono scudetto

Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’addio di Sarri al Napoli, scrive Luca Beatrice su Tuttosport. Sono cambiate tante cose. Ora l’ex tecnico azzurro, oggi bianconero, torna al San Paolo, domenica, nella trasferta più insidiosa del girone di ritorno.

“Il Napoli è alle prese con una stagione più strana che difficile: male in campionato, molto bene in Europa, avanti in Coppa Italia. Visti i risultati è parso inutile l’avvicendamento di Ancelotti con Gattuso, le cui motivazioni francamente ci sfuggono”.