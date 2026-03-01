Anche Rocchi rimanda Colombo, era fallo su Buongiorno
Marco Giordano svela che per l’Aia Colombo in Verona-Napoli avrebbe potuto fare meglio. Giusto il giallo a Suslov e non il rosso, ma manca il fallo di Bowie su Buongiorno.
L’Aia considera sostanzialmente corretto l’operato di Colombo in Verona-Napoli. Il rosso richiesto per Suslov su Gutierrez non è stato concesso, mentre il giallo è giudicato giusto. Il fallo di Bowie su Buongiorno, che ha portato al corner del pareggio, resta un episodio al limite. Nel complesso, Colombo avrebbe potuto fare meglio; sugli spalti era presente anche il designatore Rocchi.
Marco Giordano, giornalista in servizio per Radio Crc, ha dichiarato su X:
“L’Aia considera sufficiente la prova di Colombo di ieri in Verona-Napoli. Il rosso a Suslov chiesto dal Napoli per il fallo su Gutierrez non è ritenuto tale. Giusto il giallo secondo l’interpretazione Aia. Mentre c’era il fallo di Bowie su Buongiorno non fischiato che poi porta al corner del momentaneo pareggio. Un episodio al limite, rispetto anche al metro di giudizio tenuto dall’arbitro in campo. Nel complesso, Colombo avrebbe potuto fare meglio, secondo il giudizio dei vertici Aia. Ieri, sugli spalti del Bentegodi, c’era anche il designatore Rocchi”.
