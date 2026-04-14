Juan Jesus su Instagram: “A Parma non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità”

Il post di scuse: "Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti"

Volendo usare un eufemismo, potremmo dire che la partita disputata l’altro ieri da Juan Jesus non sia stata esattamente la migliore da quando veste la nostra amata maglia. Volendo togliere gli eufemismi di mezzo, potremmo dire che è stata a tutti gli effetti disastrosa, tanto da convincere Conte a sostituirlo a inizio secondo tempo con Sam Beukema.

L’errore di lettura che ha portato al gol di Strefezza dopo nemmeno un minuto gli è costato caro, con le pagelle dei quotidiani sportivi che hanno visto fioccare i 5.

La Gazzetta scriveva che: “legge male il primo lancio e lascia via libera a Strefezza: erroraccio. E fatica su quel lato, tanto che Conte lo toglie dopo un tempo”. Ed è 5 anche per Sky Sport. Va così, ovviamente, inutile proseguire oltre.

Juan Jesus però ci ha tenuto a scusarsi con un post Instagram.

Il post di scuse di Juan Jesus

Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso.

Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso.

Si lavora, si cresce e si torna più forti.

Sempre con la testa sull’obiettivo.